Horner opvallend open over Audi en Porsche: "Samenwerking zou prachtig zijn"

Al geruime tijd gaan er geruchten rond over een mogelijke komst van Audi en Porsche naar de Formule 1. Het begint er echter steeds meer op te lijken dat de twee Volkswagen-merken echt de sport gaan betreden. Veel fans en kenners juichen dat hartstochtelijk toe en iedereen kijkt reikhalzend uit naar een aankondiging van de Duitsers.

Het lijkt erop dat Audi en Porsche allebei de sport gaan betreden op een compleet andere manier. Audi wil het liefst als een zelfstandig team de koningsklasse van de autosport betreden. Echter zit men niet te wachten op het hoge prijskaartje van het toetreden van de sport. Daarom zou men zich het liefst inkopen bij een team. Porsche zou dan weer de sport gaan betreden als motorleverancier, vooral de naam van Red Bull Racing klinkt veelvuldig.

Logisch

Een samenwerking der giganten hangt dus in de lucht en men is zeer geïnteresseerd in het gerucht. Red Bull-teambaas Christian Horner is er tegenover de internationale media opvallend spraakzaam over: "Ik denk dat het geweldig nieuws is voor de sport dat merken als Audi en Porsche willen toetreden. Als er een nieuwe, onafhankelijke constructeur de sport betreed dan is het logisch om daarmee te gaan praten."

Geweldig

Volkswagen ontkent de geruchten inmiddels niet langer en dat klinkt Horner als muziek in de oren. De Brit gaat door met zijn opvallende betoog: "Nu Volkswagen meer duidelijkheid heeft gegeven kunnen de gesprekken alleen maar meer inhoudelijk gaan worden. Het is geweldig voor de Formule 1, het is geweldig voor Audi en Porsche en een mogelijke samenwerking met Red Bull zou al helemaal prachtig zijn."