Video: Verstappen prijst de romantische vaardigheden van Perez

Max Verstappen en Sergio Perez kunnen het prima met elkaar vinden. De twee Red Bull-coureurs dollen met enige regelmaat met elkander en ook op de baan assisteert Perez zijn Nederlandse kopman waar dat nodig is. De twee laten regelmatig zien goed met elkaar door een deur te kunnen.

In Melbourne moesten Verstappen en Perez zich vorige week melden voor een vraaggesprek met een veld vol fans. Ze werden gevraagd wat ze over elkaar hadden geleerd. Perez gaf meteen toe dat Verstappen nogal grofgebekt is en Verstappen is te spreken over de romantische vaardigheden van zijn teammaat.