De bizarre cijfers van tien jaar Mercedes-succes

Gisteren vierde het team van Mercedes het tienjarig jubileum van de eerste overwinning sinds de terugkeer in de Formule 1. De Duitse renstal zag Nico Rosberg in 2012 de Chinese Grand Prix winnen en dat was de start van een ongekende reeks. Sinds 2014 domineert de renstal de Formule 1 en dat levert enkel bizarre cijfers op.

Sinds de eerste overwinning in 2012 heeft Mercedes 114 (!) races gewonnen. De overwinningen werden behaald door slechts drie coureurs: Nico Rosberg, Valtteri Bottas en natuurlijk Lewis Hamilton. Daarnaast startte er 126 keer een Mercedes-coureur op pole en werden er bijna 6000 punten gescoord. Daarnaast werden ze 8 (!) keer constructeurskampioen.

