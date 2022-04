Krack gist naar reden crashes Vettel: "Hij heeft meerdere keren gewonnen in Melbourne"

Sebastian Vettel keerde afgelopen weekend terug in de Formule 1 nadat hij de eerste twee races moest missen door een coronabesmetting. De Duitse viervoudig wereldkampioen had vast op een beter resultaat gehoopt want zijn weekend vertrok zich als een soort rampenfilm uit de hel.

Vettel viel al zeer vroeg stil in de eerste training waardoor hij de tweede training moest missen. Op de zaterdag crashte hij in de derde vrije training waardoor zelfs zijn kwalificatie in gevaar kwam. Door een rode vlag in de kwalificatie, veroorzaakt door zijn teamgenoot Lance Stroll, kon hij toch nog de baan op. Hij startte de race uiteindelijk in het achterveld maar viel uit na een forse crash.

Viervoudig wereldkampioen

De Aston Martin-coureur baalde vanzelfsprekend als een stekker en dat gold ook voor zijn team. Teambaas Mike Krack deelde mee in de misère en zoekt naar de oorzaak. Krack sprak zich uit bij Motorsport.com: "Ik ben in ieder geval blij dat Seb ongedeerd is. Als hij zoiets meemaakt als viervoudig wereldkampioen, dan ligt dat niet aan de manier waarop hij rijdt. Hij kent deze auto. We moeten hier naar gaan kijken, ook naar welke auto we hem geven en zijn gevoel. Maar het is niet normaal dat hij zo in de problemen verkeert. Het ligt volgens mij niet aan de gemiste races. Hij heeft meerdere keren gewonnen in Melbourne."

Aerodynamica

Niet alleen Vettel komt slecht voor de dag, het gehele team van Aston Martin is door het ijs gezakt. Krack weet dat ook heus wel en kent het probleem: "Het zit in de aero en het gewicht van de auto. We zullen beter worden qua gewicht maar de aerodynamica blijft een groot probleem. We moeten daar naar kijken. Als dit beter wordt, wordt alles beter. Dan zijn de coureurs ook blijer. Dan worden de resultaten beter en dat scheelt een hoop."