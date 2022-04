Wolff vindt nieuwe auto bouwen irreële oplossing: "Dat is niet haalbaar"

Regerend constructeurskampioen Mercedes krabbelt langzamerhand weer een beetje op na een rampzalige seizoensstart van het huidige seizoen. De Duitse renstal kan overduidelijk niet meekomen met de snelheid van de teams van Red Bull Racing en Ferrari. Men is bij Mercedes koortsachtig opzoek naar oplossingen voor de problemen.

Mercedes zag afgelopen weekend voor het eerst in weken weer een lichtpuntje. In Australië profiteerden coureurs George Russell en Lewis Hamilton optimaal van de problemen bij Red Bull-coureur Max Verstappen. Russell mocht naar het podium maar de podiumplaats betekent niet dat de problemen verleden tijd zijn. De wagens hebben nog steeds veel last van porpoising en missen ook nog steeds snelheid.

Update

Teambaas Toto Wolff heeft in ieder geval alle vertrouwen in een goede afloop. De Oostenrijkse Mercedes-teambaas spreekt zich uit tegenover de internationale pers: "We gaan een oplossing vinden, ik ben daar volledig van overtuigd. Andere teams, zoals Ferrari, hebben ook nog last van porpoising maar ze zijn nog steeds heel erg snel. We hebben ook op andere vlakken te weinig performance. Je zit bijvoorbeeld ook Red Bull dat tijdens de testdagen van de één op de andere dag ineens sneller was door een update."

Andere bolide

Wolff en zijn manschappen zoeken koortsachtig naar een oplossing. Ze gaan in ieder geval niet teruggrijpen naar het design waarmee met reed tijdens de testweek in Barcelona. Wolff: "Wat zouden wij dan anders moeten doen? Maanden terug gaan in de tijd en een andere bolide gebruiken? Dat is niet haalbaar want we zouden daardoor alleen maar verder terug vallen in vergelijking met de andere teams. Het is allemaal nog heel erg relatief. We hebben nu geen andere keus dan onze auto aanpassen en hem beter leren begrijpen."