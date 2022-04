Horner houdt vertrouwen: "In de basis hebben we een snelle auto"

Red Bull Racing wil dit jaar de wereldtitel van Max Verstappen verdedigen. In de eerste drie races van het huidige seizoen was de Oostenrijkse renstal zeer snel maar de betrouwbaarheid laat aan de wensen over. Verstappen viel al in twee van de eerste drie races uit en dat is vanzelfsprekend zorgwekkend.

Red Bull vormt vooralsnog samen met Ferrari de kop van het Formule 1-veld. In tegenstelling tot de Italiaanse renstal is de betrouwbaarheid van Red Bull nog niet heel goed. Tijdens de Grand Prix van Bahrein vielen beide coureurs uit en afgelopen weekend was het weer raak in Australië. Verstappen reed op een keurige tweede plek toen hij uitviel, wederom een bittere pil voor de renstal.

Tien procent

Red Bull-teambaas Christian Horner baalt vanzelfsprekend van de problemen maar tegelijkertijd wil hij niet de noodklokken luiden. In Australië was Horner glashelder tegenover de internationale media: "We hebben nog maar net tien procent van het kampioenschap gehad. Ik denk dat er nog genoeg races te gaan zijn. Ik denk dat het zeer bemoedigend is dat we in de basis een snelle auto hebben."

Verstappen

Verstappen was afgelopen weekend nogal gefrustreerd toen hij wederom uitviel. De Nederlander was duidelijk en gaf aan dat een nieuwe titel nogal lastig gaat worden. Horner heeft er echter alle vertrouwen in dan zijn kopman weer snel de oude is. Horner: "Hij komt terug. Hij was natuurlijk nogal gefrustreerd toen hij uit de auto stapte, hij weet echter dat wij hier als een team inzitten. Wij komen terug en ik weet zeker dat hij sterk terugkomt in Imola."