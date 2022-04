Binotto zag successen niet aankomen: "Zou oneerlijk zijn om het te verwachten"

Het team van Ferrari is teruggekeerd aan de top van het Formule 1-veld. De legendarische Italiaanse renstal kende twee zeer magere jaren maar dit seizoen is alles anders. De rode bolides van Charles Leclerc en Carlos Sainz zijn veelvuldig vooraan te vinden en ze zijn na drie races zelfs al de favoriet voor de wereldtitel.

Leclerc beloonde het harde werk van de renstal door de openingsrace in Bahrein op zijn naam te schrijven. In Saoedi-Arabië werd hij tweede na een reusachtig duel met Max Verstappen. Afgelopen weekend was de Monegaskische coureur oppermachtig in Australië en won hij de race vanaf de pole position terwijl hij alle rondes aan de leiding reed en ook nog eventjes de snelste ronde noteerde.

Verbazing

Teambaas Mattia Binotto is zeer trots op zijn ploeg. De teambaas had wel verwacht dat men beter zou zijn dan tijdens de voorgaande jaren maar dit succes zag niemand aankomen. Binotto wordt geciteerd door Motorsportweek: "We zijn zeker verbaasd. We hebben hard gewerkt en we hebben de ontwikkelingen van de 2022-auto prioriteit gegeven. Ik wist dat we een fantastisch team hebben en dat we onszelf hadden verbeterd ten opzichte van vorige jaren. We hoopten op een competitieve auto aan het begin van het seizoen."

Gevechten

Binotto's hoop werd uiteindelijk dus werkelijkheid en de teambaas is er eerlijk over. De Ferrari-teambaas geeft het dan ook gewoon toe: "Tijdens de wintertests wisten we dat we een goede auto hadden maar ik had zo'n goede start van het seizoen niet zien aankomen. Het zou oneerlijk zijn om dat te verwachten. Ik denk overigens nog steeds dat de verschillen tussen ons en de andere teams zeer klein zijn. De aankomende races zullen zeker fantastische gevechten opleveren."