Verstappen richt eigen raceteam op voor echte en virtuele wereld

Max Verstappen is niet alleen actief in de Formule 1, de Nederlander is ook veelvuldig te vinden op de digitale circuits. Het is algemeen bekend dat simraces een belangrijke trainingsvorm zijn voor de regerend wereldkampioen Formule 1. Verstappen is ook niet de enige in de familie die nog actief is in de racerij, vader Jos rijdt dit jaar meerdere rally's.

Verstappen heeft nu dan ook een initiatief gelanceerd waarin beide werelden samenkomen. De regerend wereldkampioen Formule 1 heeft Verstappen.com Racing opgezet, het team zal bestaan in zowel de digitale wereld als de echte wereld. Het team zal in de simrace-wereld worden vertegenwoordigd door team Redline en ook Red Bull is overduidelijk betrokken bij het initiatief.

Vader Jos

In de echte wereld zal Verstappen.com Racing uitkomen in twee uiteenlopende klassen. Jos Verstappen zal met het team deelnemen aan het Belgian Rally Championship. Daarnaast zal het team ook uitkomen in de ADAC GT Masters. Hier zal de wagen worden bestuurd door Thierry Vermeulen, de zoon van de manager van Max Verstappen. Op de bolides zal het logo van Verstappen.com en Red Bull prominent aanwezig zijn.

Passie

Max Verstappen zelf is vanzelfsprekend zeer in zijn nopjes met zijn nieuwe raceteam. In een persbericht op zijn eigen website spreekt hij zich dan ook positief uit: "Racen is altijd mijn grootste passie geweest, dat begon vanaf het moment dat ik voor het eerst in een kart stapte. Naast mijn eigen loopbaan in de Formule 1 is racen hetgeen waaraan ik het grootste deel van mijn tijd aanbesteed."