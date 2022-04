Horner bevestigt: "We gaan dit jaar onze eigen Red Bull-motor testen"

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft bevestigd dat de eigen krachtbron van het team ergens in het seizoen 2022 zal worden getest. Red Bull heeft de motor ontwikkeld nadat Honda, die hem eerder leverde, had aangekondigd zich uit de sport terug te trekken. Voor het seizoen 2022 blijft Honda Red Bull helpen terwijl het team de infrastructuur op orde heeft om hun eigen krachtbronnen te creëren, maar daar komt in 2023 een einde aan.

De sport begon dit seizoen met een bevriezing van de aandrijfeenheid voor vier jaar, wat betekent dat de huidige motorspecificaties tot 2026 lopen en dat er slechts vier leveranciers van krachtbronnen in de Formule 1 zijn in de vorm van Mercedes, Ferrari, Renault en Honda, die is omgedoopt tot Red Bull Powertrains.

Over de voortgang van het team om volledig onafhankelijk te worden, zei teambaas Christian Horner dat het een super spannend project is. In gesprek met de media in Bahrein zei de Brit: "We zullen in mei naar onze nieuwe faciliteit verhuizen en de eerste Red Bull-motor zal tegen het einde van het jaar op de dyno draaien. Ze maken dus grote vorderingen. Het zijn spannende tijden, het is een super spannend project. We hebben fenomenaal talent aangetrokken uit alle hoeken van de industrie, en het is een nieuw hoofdstuk. Maar hoewel 2026 nog ver weg lijkt, is eigenlijk een stuk dichterbij dan je denkt."

Porsche, Audi en Red Bull

Het gerucht gaat ook dat het team vanaf 2026 een samenwerking aangaat met Porsche, mocht de Duitse fabrikant zich bij de F1 aansluiten. Daarnaast is ook Volkswagen Group-merk Audi in de race om toe te treden tot de Formule 1.

Als nieuwe leverancier van een power unit in 2026 zal Red Bull enkele concessies krijgen, maar Horner vindt dat deze bescheiden zijn. Hij stelt: "Het kader dat daadwerkelijk bestaat binnen de reglementen voor de power unit is redelijk vanuit het perspectief van een nieuwkomer, wat uiteraard Red Bull Powertrains zal zijn voor 2026. Ik denk dat het bescheiden uren zijn. Ik denk dat er 10 miljoen dollar is in de eerste twee jaar en 5 miljoen dollar in het derde jaar als vergoeding voor een nieuwkomer."

Ervaren concurrentie

Horner suggereerde verder dat de concurrenten tientallen jaren meer ervaring hebben gehad met het werken aan hun motor.

“Als je kijkt naar onze concurrenten, die in sommige gevallen duidelijk 70 jaar aan motoren hebben geïnvesteerd, is het onrealistisch om te denken dat je een faciliteit binnen de komende negen maanden of acht maanden volledig operationeel en uitgerust kunt hebben. Dat is iets waar naar moet worden gekeken, maar wat onze eigen voorbereiding betreft, zitten we op schema."