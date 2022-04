Stroll snapt straf niet: "Ze nemen allerlei grappige beslissingen"

Het team van Aston Martin kende een kansloos weekend in Australië. De Britse renstal in Canadese handen moest voortdurend aan de bak omdat er schade was aan de wagens. De resultaten waren daarnaast ook nog eens zeer slecht en de teleurstelling was na afloop ook zeer groot.

Lance Stroll maakte het in Melbourne wel heel erg bont. In de derde vrije training crashte hij in de slotminuten, hierdoor moest zijn team twee auto's repareren omdat teamgenoot Sebastian Vettel eerder in de sessie ook was gecrasht. In de kwalificatie lette Stroll niet goed op en tikte hij Williams-coureur Nicholas Latifi aan met een harde crash tot gevolg. Stroll kreeg een gridstraf en in de race liep hij ook nog eens tegen een tijdstraf aan.

Slipstream

Stroll slingerde tijdens de race op gevaarlijke wijze toen hij in gevecht was met Valtteri Bottas. De wedstrijdleiding vond het te gevaarlijk en de Canadees kreeg vijf seconden straftijd. Stroll zelf liet aan Autosport weten dat hij er niets van begrijpt: "Ik snap er niets van. Er waren twee jongens aan het slingeren en het gaat hier om de laatste move. Je kan slingeren op het rechte stuk, als je het maar niet doet als iemand vlak achter je rijdt. Ik slinger om het slipstream-effect te breken, niet om te verdedigen. Daar geven ze mij een straf voor, ik snap het niet. Ze nemen nu een heleboel grappige beslissingen."

Op het randje

Naast zijn slinger-actie haalde Stroll in de race nog een discutabele actie uit. Hij was nogal opportunistisch in duel met Bottas, een straf bleef daarvoor uit. Stroll zelf vond die actie wél riskant: "Ja, die was op het randje. Hij zat te slapen bij de herstart en ik betrapte hem. Ik dacht dat het gewoon fair racen was. De penalty is vervelend omdat ik niet echt begrijp waarom ik een straf krijg. Maar het veranderde onze positie niet omdat we meer dan vijf seconden voorsprong hadden op de auto's achter ons."