Italiaanse politie neemt villa van Mazepin in beslag

De oorlog in Oekraïne heeft ook indirecte gevolgen voor de Formule 1. Het team van Haas besloot hun Russische coureur, en geldschieter, Nikita Mazepin de deur te wijzen na aanleiding van de oorlog. Ook de contracten hoofdsponsor Uralkali werden verscheurd en Mazepin zelf was niet bepaald te spreken over de gang van zaken.

De Rus mocht nog wel uitkomen in de Formule 1, echter moest hij dan wel een document van de FIA ondertekenen en moest hij onder neutrale vlag rijden. Het kwam er niet van omdat Mazepin werd ontslagen. Een vervolg van zijn loopbaan werd al lastig aangezien hij in veel landen niet mag racen. Daarnaast werden Mazepin en zijn vader ook op een sanctielijst van de Europese Unie gezet.

De Italiaanse politie heeft nu ook stappen gezet tegen de familie Mazepin. De politie heeft beslag gelegd op een villa in het noorden van Sardinië. De villa 'Rocky Ram' van de familie Mazepin zou, inclusief inboedel, een totale waarde hebben van ruim 100 miljoen euro. De politie in Italië is bezig met een groot project waarbij villa's, jachten en andere goederen van rijke Russen in beslag worden genomen.