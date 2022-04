Wolff haalt nogmaals uit naar Masi: "Blok aan het been van de sport"

De rel omtrent voormalig wedstrijdleider Michael Masi is inmiddels een gesloten boek in de Formule 1. De Australiër werd vlak voor de seizoensstart de deur gewezen en opgevolgd door Niels Wittich en Eduardo Freitas. Het leek erop dat de zaak Abu Dhabi nu voor iedereen was afgehandeld maar niets is minder waar.

Masi kreeg eind vorig seizoen de halve Formule 1-wereld over zich heen. De keuzes van de Australiër waren zeer controversieel te noemen en vooral bij het team van Mercedes was men woest. Hun stercoureur Lewis Hamilton verloor immers de titelstrijd, mede door de keuzes van de voormalig wedstrijdleider. Het leek erop dat niemand bij de Duitse renstal nog iets te maken wilde hebben met Masi.

Lunchen

Momenteel zoekt de FIA naar een nieuwe taak voor Masi en is hij verdwenen uit de paddock. Mercedes-teambaas Toto Wolff kijkt echter met de nodige wrok terug op de Australiër. Tegenover Press Association spreekt Wolff zich uit: "Het is interessant, op de woensdag voor de race in Abu Dhabi heb ik met hem geluncht. Ik heb tegen hem gezegd, zonder dat ik neerbuigend overkom, dat je moet luisteren naar kritiek en je vanuit dat punt moet ontwikkelen. Lewis doet dat elke dag, maar het lijkt alsof jij (Masi, red.) alles beter weet. Ik wilde hem niet beïnvloeden, ik ga hem eerlijke feedback. Hij moest niet elke externe feedback wegzetten als iets fouts."

Immuun

Het is wel duidelijk dat Wolff niet bepaald fan was van de uitspattingen van Masi. Volgens de Oostenrijker was hij echter niet de enige met die mening: "Je hoort ook van enkele coureurs hoe de rijdersbriefings werden gedaan door Masi. Sommigen vonden de omgang respectloos. Een promotor in het Midden-Oosten is opgelucht omdat hij altijd zoveel gezeik met hem had. Hij was immuun voor feedback en zelfs op dit moment realiseert hij zich niet dat hij iets verkeerds heeft gedaan. Hij was echt een blok aan het been van de sport, alleen maar omdat iedereen het had over Abu Dhabi. De wedstrijdleider is de persoon waar men zo min mogelijk over moet praten. Het is iemand die zorgt dat alles volgens de regels gaat."