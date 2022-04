Russell : "Op korte termijn geen upgrades voor Mercedes"

George Russell denkt dat zijn huidige auto, de Mercedes W13, niet op korte termijn geupdate zal worden. De Brit, die dit weekend op een derde plaats finishte bij de Australische Grand Prix in Melbourne, liet dit weten aan de verzamelde pers.

In de twee weken tussen de laatste Grand Prix' zou je verwachten dat het topteam van Mercedes met kleine aanpassingen zou komen aan haar auto. Dit, mede door de grote reisafstand tussen de wedstrijden, is er niet van gekomen. Mercedes is best of the rest en ligt mijlenver achter Red Bull Racing en een lichtjaar achter Ferrari. Voor de Duitsers is het eerder achterom kijken dan vooruit staren.

"Ik moet het team de credits geven omdat zij een betrouwbare auto hebben gebouwd. Ik denk dat we tot nu toe gemaximaliseerd hebben en de punten hebben opgeraapt op het moment dat het kon."

Russell verklaarde verder: "Ik denk dat er niks substantieels in de pijplijn zit qua verbeteringen de komende tijd. Ik denk dat het een aantal wedstrijden zal duren voordat we updates zullen krijgen. Ik denk dat we heel veel werk te doen hebben maar ik heb er alle vertrouwen in dat het team dat ook zal leveren."

"We hebben heel veel potentieel in de auto zitten, alleen zal dit er niet op korte termijn uit komen. We hebben tijd nodig om de auto te leren kennen en het kan uiteindelijk alleen maar beter worden. Op korte termijn verwacht ik geen upgrades voor onze auto", sloot de coureur uit King's Lynn af.