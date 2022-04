Hamilton heeft nog geen plannen om Formule 1 vaarwel te zeggen

Lewis Hamilton heeft nog geen plannen om te stoppen met de Formule 1, ondanks een rampzalig start van het seizoen. De zevenvoudig-wereldkampioen ziet het als een uitdaging om door te gaan en spreekt over een lange termijn project.

De geruchten doen altijd de ronde op het moment dat een wereldkampioen in een positie komt die hij jaren niet heeft gehad. Neem een voorbeeld aan Michael Schumacher die na een zegereeks van vijf jaar bij Ferrari, plotseling moest vechten in het middenveld. Uiteindelijk ging Schumacher door en kroonde zich in 2006 bijna tot wereldkampioen.

Voor Hamilton liggen er op dit moment ongeveer dezelfde kaarten op tafel. De Mercedes is te langzaam en het is duidelijk dat de Duitsers de slag gemist hebben tijdens de wijzigingen voor dit jaar. "Je kunt niet zomaar weglopen als je er geen zin meer in hebt", vertelde teambaas Toto Wolff aan de verzamelde pers na afloop van de wedstrijd in Melbourne. "Lewis houd van zijn vak en is bereid om dit nog jaren te doen."

"Is het geen geweldige uitdaging voor hem¨, vraagt Wolff zich af. "Hij kwam bij ons in 2013 nadat hij goede jaren bij McLaren heeft gehad. Wij waren op dat moment een team in opbouw. Dat zijn we nu ook."

Hamilton heeft aangegeven dat men bij Mercedes keihard wil werken tussen de Grand Prix' door om er voor te zorgen dat het lek boven komt. "Wij moeten er voor zorgen dat de onderste steen boven komt betreffende onze problemen. Wij willen laten zien dat wij nog steeds honger hebben naar een nieuwe wereldtitel en wij moeten elke mogelijkheid die wij krijgen maximaliseren," vertelde de Brit.

"Wij moeten op alle vlakken snelheid zien te vinden en op elk circuit proberen het maximale energie-level te bereiken. Het kampioenschap is nog lang en ik ben optimistisch dat we de strijd aan kunnen gaan. Ik hoop dat we de strijd aan kunnen gaan met de topteams die in een moordend tempo de auto ontwikkelen. Het zal niet makkelijk zijn, maar ik hoop dat we met hem in gevecht komen¨, klonk het strijdbaar.