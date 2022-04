Vettel likt zijn wonden: "Kan niet slechter dan dit"

Het team van Aston Martin kende een werkelijk rampzalig weekend in Australië. Coureurs Lance Stroll en Sebastian Vettel waren meermaals betrokken bij crashes en incidenten. Vettel kreeg ook nog eens te maken met mechanische problemen en de teruggekeerde Duitser viel tevens uit in de race na een knullige crash.

Vettel keerde dit weekend terug nadat hij de eerste twee races had gemist door een coronabesmetting. In de eerste vrije training moest hij al vroeg zijn bolide naast de baan parkeren waarna zijn Power Unit werd vervangen. De problemen uit de eerste training zorgden ervoor dat hij de tweede training moest overslaan. De derde training verliep ook waardeloos aangezien Vettel crashte. Hij kwalificeerde zich daarna diep in het achterveld.

Te hard

In de race ging het gisteren niet veel beter voor de viervoudig wereldkampioen. Hij ging in de 23ste ronde de fout in en klapte in de muur. De safety car kwam de baan op en Vettel kon gaan douchen. Tegenover Motorsport.com geeft hij tekst en uitleg: "Ik probeerde alles uit de auto te halen. Achteraf gezien heb ik misschien iets te hard gepusht. Ik zag geen meer om hem op te vangen toen ik de wagen kwijtraakte."

Beter

Het was voor Vettel zeer belangrijk om veel meters te maken in Australië. De Duitser had immers weinig tijd in de cockpit doorgebracht in de testweek. In Australië kende hij echter in elke sessie zeer grote problemen. Vettel ziet wel een positieve kant aan alle pech: "Alles werd alleen maar lastiger omdat we door alle incidenten dit weekend maar weinig konden rijden. Ik ben er van overtuigd dat alles alleen maar beter wordt, het kan in ieder geval niet slechter."