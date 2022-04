Wolff blij met puike race: "We zijn optimistisch maar realistisch"

Regerend constructeurskampioen Mercedes was niet bepaald goed begonnen aan het huidige seizoen. De Duitse renstal moest redelijk wat snelheid toegeven op de teams van Red Bull Racing en Ferrari. In Australië ging alles bij Mercedes echter weer wat beter, George Russell werd derde en scoorde zijn eerste podium in Duitse dienst.

In de kwalificatie zaten Russell en zijn teamgenoot Lewis Hamilton er al aardig bij. In de race van vandaag in Melbourne reden de zilverpijlen een zeer solide wedstrijd. Ze profiteerden wederom van de problemen bij Max Verstappen, de regerend wereldkampioen viel immers alweer uit. Russell schonk Mercedes in Australië het tweede podium van het seizoen en teammaat Hamilton kwam als vierde over de streep.

Performance

De Duitse renstal kan het verre Australië met een goed gevoel verlaten. Mercedes-teambaas Toto Wolff toont zich tevreden in een persbericht van zijn renstal: "We verlaten Melbourne in een betere staat dan waarin we arriveerden. We hebben meer lessen geleerd, we hebben meer data om te analyseren en we hebben meer punten meegenomen. We hebben overduidelijk te weinig pace om Ferrari en Red Bull uit te dagen. Maar we weten waar we performance vandaan kunnen halen."

Optimistisch

Wolff zag dat zijn coureurs vandaag een puike race reden. De Oostenrijkse teambaas is dan ook trots op de prestaties in Melbourne: "Het feit dat Lewis en George op zo'n uitzonderlijk hoog niveau hebben gereden vandaag laat de spirit in ons team duidelijk zien. We zijn optimistisch maar ook realistisch over onze verbeteringen en de verschillen met onze rivalen. Maar de derde en vierde plaats zorgt ervoor dat we hier vertrekken met een positief gevoel."