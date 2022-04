Ricciardo rijdt reusachtige thuisrace: "Fantastisch resultaat voor het team"

Het team van McLaren begon teleurstellend aan dit seizoen. In Bahrein en Saoedi-Arabië vielen de resultaten aardig tegen maar vandaag verliep alles in Australië op rolletjes. Beide coureurs kenden een top weekend en zowel Daniel Ricciardo als Lando Norris eindigde in de punten op het circuit in Albert Park, Melbourne.

Norris kwam in Melbourne als vijfde over de streep en thuisrijder Daniel Ricciardo volgde in het spoor van zijn teamgenoot. Een zesde plaats was het eindresultaat en dat betekent dat Ricciardo voor het eerst dit seizoen punten scoorde. De goede scoorde zorgde voor een grote glimlach bij de McLaren-coureur die bekend staat om zijn grote grijns.

Soepeler

Na afloop van de race was Ricciardo een tevreden coureur. Hij scoorde goed voor zijn eigen publiek en tegenover Motorsport.com sprak hij zich vol vertrouwen uit: "Na Bahrein was ik redelijk positief omdat ik wist dat we een ommekeer konden maken. Ik had niet verwacht dat dit nu al zou gebeuren, maar voor die reden neem ik dit met beide handen aan. Het gehele weekend was veel soepeler, soepeler voor ons allemaal. We hebben veel meer laten zien."

Banden

Ricciardo was echter niet tevreden over zijn gehele wedstrijd. De Australische McLaren-coureur merkte een overduidelijk verschil met de verschillende banden. "Ik denk dat ik enkele delen van mijn race competitiever was. In het begin voelde ik mij sterk op de mediums. Maar daarna viel ik een beetje terug. Ik vond mijn pace daarna wel weer terug maar nog steeds viel ik soms terug. Maar ja, het resultaat voor het team was fantastisch vergeleken met de vorige races."