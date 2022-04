Sainz kent verschrikkelijke dag: "Ik startte op de hards met anti-stall"

Carlos Sainz kon zijn goede seizoenstart, twee podiums in twee races, geen vervolg geven in Melbourne. Hij moest de Australische Grand Prix vanaf de negende plaats starten en de race zat er voor hem al zeer snel weer op. Na een rondje spinde hij en kwam hij vast te zitten in de grindbak.

Het was een pijnlijke uitvalbeurt voor de Spaanse Ferrari-coureur. Hij viel bij de start al ver terug en die achterstand kon hij niet goed maken. In zijn drang om terug naar voren te komen ging het mis. In de derde sector schoot hij rechtdoor en verloor hij op het gras de macht over het stuur. Hij eindigde in de grindbak en ondanks enkele pogingen kon hij niet meer los komen en was het einde race.

Stuur

Sainz begon de race op de harde band en er bleken ook nog eens nog meer problemen te zijn. De balende Spanjaard sprak zich uit tegenover Sky Sports: "Ik weet niet zeker of het een fout was om op de hards te starten. Ik schatte de grip verkeerd in. We hadden vandaag ook weer problemen met het stuur. Een minuut voor de formatieronde wisselden we het stuur en dat betekende dat niet alles goed stond ingesteld."

Anti-stall

De stuurwissel was een van de oorzaken van de rampzalige start van de race van Sainz. Maar daarna stapelden de problemen zich op voor de Ferrari-coureur. "Bij de start schoot de auto in anti-stall. Ik startte dus op de hards en met anti-stall. Toen probeerde ik in alle haast een comeback te maken door mensen in te halen. Ik maakte een foutje aangezien de banden er nog niet klaar voor waren om andere coureurs in te halen."