Hamilton tevreden met vierde stek: "Fantastisch resultaat voor ons als team"

Het team van Mercedes lijkt eindelijk weer een beetje op te krabbelen na hun terugval. De regerend constructeurskampioen kampte de afgelopen races met veel problemen en men kon amper meevechten. In Australië konden de wagens redelijk aanhaken en kwamen ze uiteindelijk als derde en vierde over de streep.

George Russell pakte zijn eerste podiumplaats voor Mercedes en vlak achter hem kwam zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton als vierde over de lijn. De Brit was tevreden met het resultaat, het was het beste mogelijke vandaag en daarnaast profiteerde men op optimale wijze van het uitvallen van Red Bull-coureur Max Verstappen.

Fantastisch

Hamilton won zeer veel races in zijn lange loopbaan maar de vierde plek in Melbourne kon hem wel bekoren. Na afloop verscheen hij dan ook redelijk tevreden voor de camera's van zijn landgenoten van Sky Sports: "Het is een fantastisch resultaat voor ons als team. Aan het begin van het weekend hadden we zoveel problemen met de auto en om dan te kwalificeren als vijfde en zesde en te finishen als derde en vierde, dan is dat perfect. We nemen deze punten met open armen aan."

Radiobericht

Aan de staart van de race leek het er nog eventjes op dat Hamilton eigenlijk helemaal niet zo tevreden was. Hij riep over de radio dat zijn team hem in een slechte positie bracht. Hij legde deze opvallende boodschap achteraf eventjes uit aan Sky: "Ik kon niet vechten voor de derde plaats omdat de motor te warm werd en ik erachter moest blijven. Maar uiteindelijk hebben we zoveel mogelijk punten gescoord."