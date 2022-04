Oppermachtige Leclerc trots: "Eerste keer dat we het gat konden controleren:"

Charles Leclerc is dit seizoen oppermachtig in de Formule 1. De Monegask won de openingsrace en werd tweede in Saoedi-Arabië. Vandaag liet hij in Australië maar weer eens zien wat hij in zijn mars heeft. Hij won de race vanaf pole en loopt verder uit in de WK-stand. Het was een dominante wedstrijd.

De Ferrari-coureur was na afloop zeer blij met zijn zege en dat mocht iedereen weten. Het was voor het eerst dat hij zo'n sterke prestatie neerzette in de sport. Hij beaamde dat tegenover interviewer van dienst Mark Webber. Leclerc: "Dit was de eerste keer dat we in de Formule 1 het gat konden controleren. En eerlijk gezegd, wat hadden wij een goede auto vandaag!"

Trots

Leclerc beëindigde met zijn winstpartij een weekend vol Ferrari-dominantie. De wagens van de Italiaanse renstal, en vooral die van de Monegask, waren het gehele weekend al in vorm. Leclerc is dan ook zeer trots: "Ik deed het dit gehele weekend best goed maar dit was niet mogelijk zonder de auto. Dit weekend waren wij op de racepace zeer sterk en de banden voelden vanaf het begin al heel sterk aan."

Onderstuur

Leclercs zege kwam slechts op één moment heel eventjes in gevaar. Tijdens de tweede herstart kwam Max Verstappen langszij maar toch behield de Monegask de leiding. "Het was lastig want ik had bij de herstart enorm veel onderstuur in de laatste bocht. Ik dacht dit gaat lastig worden maar het ging goed. Na twee bochten hadden we de grip terug en konden we hier winnen."