Russell scoort eerste podium met Mercedes: "Geluk door fouten van concurrentie"

Opnieuw staat een Mercedes op het podium vanwege betrouwbaarheidsproblemen bij Red Bull Racing. Tijdens de eerste Grand Prix van Bahrein vielen zowel Max Verstappen als Sergio Perez uit waardoor Lewis Hamilton als derde finishte en op het podium terecht kwam.

Vandaag was George Russell de gelukkige. Carlos Sainz spinde in de openingsronden van de Grand Prix van Australië, terwijl Max verstappen 20 ronden voor het einde uitviel vanwege slechte betrouwbaarheid, en dus was Russell op het podium te zien na de race.

In gesprek met Mark Webber was hij realistisch: "We zijn hier uiteraard om te winnen maar we hebben geprofiteerd van de problemen van anderen. We hebben vandaag twee keer geluk gekend. Het team werkt enorm hard, in de fabriek in Engeland, en om dan op het podium te staan is speciaal."

"We geven bovendien nooit op, we zullen altijd blijven vechten. Dit weekend stonden we ver achter de concurrentie, maar we staan wel op het podium. Ik ben er zeker van dat we de snelheid binnen een aantal races op kunnen pakken en terug aan de top komen. Het zal even duren, maar als er een team de achterstand op Ferrari en Red Bull kan achterhalen dat is het Mercedes."