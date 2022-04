Polesitter Leclerc moet zich melden bij de stewards

Charles Leclerc veroverde vandaag de pole position in Melbourne. Maar mogelijk komt de Ferrari-coureur toch nog in de problemen. De Monegask moet zich namelijk melden bij de stewards in Australië, mogelijk komt nu zijn pole position in gevaar en dat kan dan weer goed nieuws zijn voor Max Verstappen.

Leclerc heeft namelijk te langzaam gereden in zijn in-lap om 16:09 lokale tijd. Gisteren stuurde wedstrijdleider Niels Wittich een brief rond waarin stond dat dit niet de bedoeling was. Hij moet zich nu dus verantwoorden voor dit vergrijp. Hij is echter niet de enige, ook Yuki Tsunoda moet zich melden voor dit vergrijp.