Alonso: "Ik mis morgen het podium door hydraulisch defect in de kwalificatie"

Fernando Alonso spinde in bocht 11 tegen de bandenstapels nadat hij problemen had met de terugschakeling in het midden van de bocht. Hij had net de snelste tijd in de middelste sector van de sessie tot dan toe neergezet en leek op weg naar pole position.

De Spanjaard zei dat een hydraulisch probleem aan zijn auto zijn crash tijdens Q3 veroorzaakte: "We verloren de hydraulica van de auto waardoor ik niet meer kon schakelen en de stuurbekrachtiging viel ook weg."

Vechten voor pole position

Alonso, die in de vorige race in Jeddah met een technisch probleem uitviel, zei dat hij zijn tegenslag in de eerste races van het seizoen nauwelijks kon geloven. "Ik denk dat we vandaag voor pole position kunnen vechten. Ik wacht al jaren op die mogelijkheid."

"Het is verbazingwekkend dat we hoeveel pech hebben gehad in deze eerste drie races van het kampioenschap. Ik was denk ik bezig met waarschijnlijk één van de beste weekenden in jaren, dus dit is nu frustrerend."

Het valt nog te bezien of Alpine onderdelen aan Alonso's auto zal moeten vervangen, waardoor hij gridstraffen kan oplopen. Hij heeft goede hoop dat ze dit weekend nog wat punten kunnen redden. "Ik denk dat we zullen proberen om voor wat punten te vechten, maar ik denk dat een podium dit weekend voor ons was weggelegd en dat we weer een kans hebben gemist."