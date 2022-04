Sainz kwaad na mislukte kwalificatie: "Mattia weet dat ik boos ben"

Carlos Sainz was de grote verliezer van de kwalificatie in Melbourne. De Spaanse Ferrari-coureur leek mee te kunnen strijden voor de pole position maar aan het einde van de sessie liep alles in de spreekwoordelijke soep. Zijn rondetijd was zeker niet goed genoeg en hij kwam niet verder dan de negende tijd.

Vrijwel het gehele weekend komt Sainz aardig voor de dag in Australië. Ook in de kwalificatie lijkt alles op rolletjes te lopen tot dat het belangrijkste deel kwam. In Q3 was de Spanjaard veel langzamer dan zijn teamgenoot, en polesitter, Charles Leclerc en de Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Perez.

IJskoud

Uiteindelijk kwam hij niet verder dan de negende plaats en dat was reden voor teleurstelling. Na afloop droop de teleurstelling dan ook van zijn gezicht in gesprek met Sky Sports: "Bij het laatste rondje hadden we een probleem met de starter. We konden de auto niet zien en we gingen drie minuten later dan we wilden naar buiten. Ik kon de banden niet warm rijden aangezien alles gehaast ging. Ik moest mijn rondje rijden met ijskoude banden."

Boos

De rampzalige kwalificatie zit de Spanjaard behoorlijk dwars. Hij is niet alleen teleurgesteld, hij is ook flink boos door de problemen. "Het was echt een verschrikkelijke ronde. Alles wat mis kon gaan ging ook mis. Ik wilde meevechten voor de pole position. Mattia weet dat ik boos ben omdat we dit soort problemen niet horen te hebben. Het was een ramp en hij weet dat ik meevocht voor de pole en dat alles fout kon gaan fout ging."