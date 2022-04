Ricciardo kent topdag voor thuispubliek: "Hopelijk een teken voor de rest van het weekend"

Daniel Ricciardo reed vandaag voor het eerst sinds 2019 weer op zijn eigen grondgebied. De Australische McLaren-coureur kon zijn landgenoten laten juichen tijdens de eerste twee vrije trainingen op het circuit in Albert Park. Hij reed een aardige hoeveelheid rondjes en zijn tijden waren ook om over naar huis te schrijven.

Het team van McLaren was waardeloos aan het nieuwe seizoen begonnen. Tijdens de eerste twee races in Bahrein en Saoedi-Arabië worstelden Ricciardo en zijn teamgenoot Lando Norris overduidelijk met de nieuwe bolide. Ricciardo is momenteel nog puntloos maar de trainingen in Melbourne verliepen veel beter dan men van te voren had zien aankomen.

Ricciardo reed in de eerste training de achtste tijd terwijl zijn teamgenoot Norris de vijfde tijd noteerde. De Australiër reed in de tweede training de tiende tijd en na afloop was hij tevreden. In een persbericht van zijn team sprak hij zich opgelucht uit: "Het was een goede dag. We kwamen weer in ons ritme hier in Melbourne en ik heb ervan genoten. De layout was altijd al leuk maar ik vind hem nog steeds goed met de kleine aanpassingen die men heeft gedaan. Allebei de auto's stonden in allebei de sessies in de top tien vandaag. Hopelijk is dan een teken voor de rest van het weekend."