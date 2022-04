Vettel krijgt boete na scooterritje over circuit

Sebastian Vettel keerde vandaag terug in de Formule 1 nadat hij de eerste twee races van het seizoen had gemist vanwege een coronabesmetting. De Duitse Aston Martin-coureur kon niet echt genieten van zijn comeback, al in de eerste vrije training liep hij tegen problemen aan. De groene wagen van Vettel viel stil met problemen aan de motor.

Door de motorproblemen miste Vettel de tweede training in Melbourne. De Power Unit moest worden vervangen en de Duitser bekeek de training noodgedwongen vanuit de pitbox. Maar vrijwel niemand had het over Vettels problemen, de Duitser kreeg namens de lachers op zijn hand door zijn actie na afloop van de eerste training. Hij leende namelijk een scootertje van een marshall om terug te komen in de pits.

Vettels rondje over het circuit op de scooter werd echter niet gewaardeerd door de wedstrijdleiding. Hij moest zich na afloop van de tweede training melden bij de stewards. Vettel was namelijk de baan opgegaan in de vijf minuten na de training en dit is tegen de regels. Alleen specifiek personeel mag de baan op en voor coureurs geldt geen uitzondering. De stewards hebben Vettel een boete van 5000 euro gegeven.