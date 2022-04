Horner positief gestemd: "Dit was een productieve dag"

Red Bull Racing en Ferrari zijn momenteel overduidelijk de twee te kloppen teams. In Australië moest Red Bull op de vrijdag echter wat tijd toegeven op de grote rivaal uit Italië. De Ferrari's waren overduidelijk sneller terwijl Max Verstappen wat probleempjes leek te hebben met zijn balans.

Toch waren ze bij de Oostenrijkse renstal achteraf zeer tevreden met de stand van zaken. Het verschil tussen de Red Bulls en de Ferrari's was niet reusachtig. In de tweede training nestelde Verstappen zich tussen Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz in en reed hij de tweede tijd. Na afloop was frustratie van tijdens de training dan ook als sneeuw voor de zon verdwenen.

Juiste window

Teambaas Christian Horner was ook tevreden. De Brit zag dat de gehoopte verbeteringen er daadwerkelijk waren. Tegenover Sky Sports sprak hij zich uit: "Dit was alsnog een goede productieve dag. We hebben wijzigingen doorgevoerd waarmee we de auto dichterbij het juiste window wisten te krijgen. De long runs zagen er aan het einde van de sessie trouwens ook goed uit."

Goede weg

Horner weet daarnaast ook heus wel dat er nog het één en ander moet gebeuren om alles helemaal picobello in orde te krijgen. De Brit blijft echter gewoon een positieve man: "We hebben nog wel wat werk te verrichten om onregelmatigheden op te lossen. Ik denk dat we de goede weg zijn ingeslagen en dat de auto ook nog eens goed reageert op de aanpassingen die we hebben doorgevoerd."