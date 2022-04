Horner twijfelt over DRS-zones: "Kan zomaar een soort MotoGP-race worden"

Het team van Red Bull Racing kende vandaag een redelijke vrijdag in Melbourne. De Oostenrijkse renstal moest wel wat tijd toegeven op de concurrentie van Ferrari. Stercoureur Max Verstappen was daarnaast ook niet geheel tevreden maar het is alsnog de verwachting dat het weer een zeer spannend duel gaat worden.

Op de krappe baan in Melbourne was het altijd lastig om in te halen. Dit jaar is alles echter anders aangezien de baan is aangepast. Er zijn dit jaar zelfs vier (!) DRS-zones en dat roept vragen op. Dat de coureurs elkaar veelvuldig gaan tegenkomen staat in ieder geval vast, tijdens de trainingen had vrijwel iedereen moeite met verkeer.

Jeddah

Red Bull-teambaas Christian Horner is geen grote fan van de grote hoeveelheid DRS-zones. De Britse teambaas is tegenover Sky Sports nogal kritisch op de keuze. Hij vergelijkt het met de tactische situatie van een race eerder, in Jeddah. Horner: "Dat wil je hier niet. Ik denk dat als je in bijvoorbeeld Jeddah de DRS-lijn wat later, of in de bocht, had geplaatst er geen tactisch spel zou zijn. Ik denk dat het hier interessant gaat worden met vier zones. Het is ongeveer het hele rondje. Je wilt niet dat DRS makkelijk is, dat ze er zo langs rijden."

MotoGP

Horner is een groot voorstander van veranderingen omtrent de DRS. Toch kijkt dit Brit wel reikhalzend uit naar de race van zondag. "De DRS zou er eigenlijk voor moeten zorgen dat je meer een slipstream effect hebt. Het zou een strijd moeten zijn in plaats van er zomaar voorbij knallen. De lengtes van deze DRS-zones gaan heel erg interessant zijn in de race op zondag. Het kan zomaar een soort MotoGP-race worden waar je twee/drie keer per ronde positiewisselingen kan zien."