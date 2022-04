De la Rosa ziet nieuwe Verstappen: "Hij verdedigt zijn kroon"

Max Verstappen rijdt dit jaar rond als de regerend wereldkampioen. Het huidige seizoen staat voor de Nederlander in het teken van het verdedigen van zijn titel en dat gaat er nu al spectaculair aan toe. In zowel Bahrein als Saoedi-Arabië vocht Verstappen mee om de winst, in Jeddah won hij dan ook.

Verstappen heeft dit jaar een compleet andere status. Hij is zelf niet langer de uitdager, hij wordt als wereldkampioen nu uitgedaagd door bijvoorbeeld Ferrari-coureur Charles Leclerc. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur lijkt er echter koeltjes onder te blijven en racet nog steeds als vanouds. Toch zijn er wel degelijk verschillen vergeleken met vorig seizoen.

Andere versie

Afgelopen jaar duelleerde Verstappen nog met zijn rivaal Lewis Hamilton om de wereldtitel. Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton heeft momenteel echter moeite met zijn Mercedes. Voormalig coureur Pedro De la Rosa denkt dat Verstappen nu anders zal duelleren. De Spanjaard spreekt zich uit in de F1 Nation Podcast: "Lewis zal dan heel erg agressief gaan rijden tegen Max, ik denk dat Max meer aan het kampioenschap denkt. Hij zal een andere versie van zichzelf worden en racet dan tegen Lewis zoals hij tegen Leclerc rijdt. Dat doet hij niet omdat hij Leclerc uit zijn karttijd kent. Het komt simpelweg door het feit dat hij nu een wereldkampioen is."

Echte wereldkampioen

Verstappens nieuwe status zorgt er volgens de Spanjaard dus voor dat hij een andere coureur is. Toch liet de Red Bull-coureur dit seizoen al veelvuldig zien op het scherpst van de snede te willen strijden. De la Rosa denkt echter nog steeds dat Verstappen op een andere manier racet: "Dat is absoluut het geval. Hij rijdt nu rond als een echte wereldkampioen. Hij racet op deze nieuwe manier omdat het moet. Hij verdedigt nu zijn kroon en hij moet dan ook aan de punten denken."