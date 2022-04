Russell durft niet te dromen: "Dichterbij bij p4 dan p2"

George Russell maakte voor dit seizoen de overstap naar het topteam van Mercedes. Het Britse toptalent verliet Williams en kon dit jaar eindelijk op jacht gaan naar grootse prestaties. De nieuwe Mercedes valt echter stevig tegen en Russell kan niet in de buurt komen van de koplopers van Red Bull Racing en Ferrari.

De jonge Brit heeft moeite met zijn bolide en ook zijn ervaren teamgenoot Lewis Hamilton worstelt met de nieuwe zilverpijl. De twee Britten hebben ernstig last van het fenomeen porpoising en ze zijn overduidelijk langzamer dan de kop van het veld. Maar ze zijn wel sneller dan de rest van de middenvelders, hierdoor rijden ze regelmatig rond in een soort niemandsland.

Fanbase

Russell zelf kijkt wel uit naar de aankomende Australische Grand Prix. Hij is zich echter wel bewust van het feit dat Mercedes waarschijnlijk ook in Melbourne problemen zal kennen. Tegenover internationale media is hij duidelijk: "Australië wordt enorm belangrijk voor ons. We hebben hier een geweldige fanbase en de race is al zeer lang onderdeel van het grote circus. Iedereen kijkt ernaar uit om hier terug te keren, maar voor mij is dat nu wat minder. Als ik mijn Mercedeshoedje afzet is het een geweldige plek."

Vierde plaats

Maar met een Mercedeshoedje op realiseert Russell zich dat het een lastig weekend gaat worden. De Brit denkt namelijk niet dat de problemen zomaar verholpen zijn: "Ik zie geen reden waarom het ineens weer beter zou gaan. We zijn overduidelijk het derde team op de grid. We zijn wel dichterbij de vierde plaats dan de tweede plek. We moeten tijdens de komende races iets gaan vinden."