Norris over situatie McLaren: "We zijn niet blij"

Het team van McLaren kende een stroeve start van het seizoen met een 14de en 15de plaats in Bahrein. Een week later pakte de Britse renstal wel de eerste punten, maar voor het team was dat niet meer dan een schrale troost. McLaren hoopt weer snel weer de aansluiting te vinden bij de top en de negatieve spiraal te doorbreken.

'Ik zal niet liegen. Als je punten hebt en je hebt succes en je hebt podiums, dan stijgt het moreel altijd... Ik denk dat er natuurlijk verwachtingen zijn, en... als racemensen willen we succes hebben en het goed doen", begint McLaren-coureur Lando Norris over de situatie bij zijn team.

“Ik denk dat het belangrijkste is dat iedereen nog steeds erg gemotiveerd is. En zelfs als het twee maanden van worstelen is, of zes, zeven, acht races, denk ik dat iedereen er vrij zeker van is dat we weer goede vooruitgang kunnen boeken en terug kunnen gaan naar het niveau van waar we zouden moeten zijn zijn", doelde Norris op de successen in 2020 en 2021 met meerdere podia, een zege en een top-drie -en top-vier-klassering.

"Dus ja, ik denk niet dat we blij kunnen zijn met waar we staan. Ik denk dat dat het punt is van wat ik probeer te zeggen: we kunnen niet blij zijn, en daarom zijn we dat ook niet, maar het belangrijkste is dat we allemaal gemotiveerd zijn om terug te gaan naar waar we weten dat we zouden moeten zijn."