Horner en Wolff verschillen van mening over DRS

Er zullen dit weekend tijdens de Grand Prix van Australië maar liefst 4 afzonderlijke DRS-zones zijn op het circuit Albert Park. Dat is een unicum en nog niet eerder voorgekomen in de geschiedenis van de DRS. De 4 zones hebben echter 2 detectiezones.

Ferrari-coureur Carlos Sainz opperde na de eerste twee races in Bahrein en Saoedi-Arabië dat zonder DRS er minder ingehaald zal worden: "Ik denk dat het inhalen zonder DRS aanzienlijk zou worden verminderd. Met DRS zijn we er nog steeds beter mee af zijn, maar we moeten ervoor zorgen dat het voordeel van DRS niet zozeer is dat inhalen te makkelijk wordt."

Lando Norris is het ermee eens dat de aerodynamica van 2022 in combinatie met DRS het racen nu zeer onvoorspelbaar maakt. Red Bull Racing teambaas Christian Horner was echter kritisch over de manier waarop de DRS-zones in Jeddah Max Verstappen en Charles Leclerc toestonden om 'kat-en-muis' te spelen met de activeringspunten.

Horner: "Je zag dat ze remden voor de streep en dan weer accelereren naar de bocht. Ik denk dat we de komende jaren moeten kijken waar de DRS-punten liggen, zodat we dit soort dingen vermijden."

Het is niet verwonderlijk dat Horner's aartsvijand Toto Wolff het daar niet mee eens is. Zeker nu hij achter de twee topteams rijdt zal DRS in het voordeel van Mercedes zijn: "Ik moet zeggen dat ik de strijd tussen Verstappen en Leclerc leuk vond. De auto's leveren waar we op hadden gehoopt. Natuurlijk geeft DRS een groot voordeel, maar het zorgt ook voor een heel goede show. Ik vond het als toeschouwer erg vermakelijk."