Ricciardo hoopt op succesvolle thuisrace: "Puntenfinish momenteel hoogst haalbare"

Aankomend weekend staat de derde Grand Prix van het jaar op het programma. In Melbourne zal de meeste aandacht uitgaan naar Daniel Ricciardo. De goedlachse McLaren-coureur zal voor het eerst sinds 2019 weer een thuisrace rijden en hij zal er alles aan gaan doen om zijn landgenoten te laten juichen.

Het wordt een moeilijke klus voor de Australiër, zijn bolide is immers niet de snelste van het stel. De McLaren was de afgelopen jaren een baken van vertrouwen en ambitie, dit jaar valt de wagen echter tegen. Ricciardo en teamgenoot Lando Norris kunnen de concurrentie maar lastig bijhouden en enkele puntjes lijken echt het hoogst haalbare.

Puntenfinish

Ondanks de valse start van het seizoen blijft Ricciardo een man van positieve gedachten. De veranderingen aan het circuit in Albert Park stemmen hem namelijk tevreden. Tegenover Motorsport.com laat hij zijn licht schijnen op zijn kansen: "Door de veranderde baan lijkt het een stuk vloeiendere en sneller te worden. Hopelijk komt alles dan iets maar naar ons toe en kunnen we strijden voor punten. Het is niet veel maar een puntenfinish is momenteel het hoogste waar we ons op kunnen richten."

Eenmalig

De eerste twee races van het seizoen waren niet bepaald succesvol voor de Australiër. Toch ging het in Saoedi-Arabië ietsje beter dan in Bahrein. Ricciardo: "Dat het in Saoedi-Arabië zo goed ging lag meer aan de karakteristieken van het circuit, ik hoop dus dat Bahrein eenmalig was. We hadden daar ook problemen met onze remmen maar die hebben we inmiddels opgelost. Ik denk dat Jeddah gewoon beter bij ons paste."