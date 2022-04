Vier DRS-zones tijdens Australische Grand Prix

Dit weekend rijden de heren coureurs voor het eerst sinds 2019 weer in Australië. Men zal te maken krijgen met een aardig aangepaste baan in Melbourne. Het circuit van Albert Park heeft een redelijke metamorfose ondergaan en het is de bedoeling dat men nu beter kan inhalen. De Formule 1 doet er in ieder geval alles aan om dat te verwezenlijken.

De coureurs kunnen zich namelijk gaan voorbereiden op een enorm tactische steekspel. Uit een vrijgegeven circuit-map blijkt namelijk dat er dit weekend maar liefst vier DRS-zones zijn. Opvallend genoeg zijn er voor die vier zones maar twee DRS-detectiezones. Dat betekent dat de DRS-zones elkaar op rap tempo opvolgen en de coureurs veel kunnen gaan duelleren.

Zones

De eerste DRS-zone ligt op het start\finish-stuk. De tweede zone volgt al zeer snel want de coureurs kunnen hun vleugel daarna open klappen tussen bocht 2 en 3. Het detectiepunt voor deze twee eerste DRS-zones ligt vlak voor bocht 13. Het tweede detectiepunt ligt tussen bocht 6 en 7. Daarna volgt de derde DRS-zone tussen bocht 8 en bocht 9. Snel daarna volgt de laatste DRS-zone, tussen bocht 10 en 11.

Tactiek

Men kan zich voorbereiden op een tactisch spel wat men eerder zag bij de Saoedische Grand Prix. Daar probeerden coureurs elkaar uit te remmen om maar niet vooraan te rijden bij de snel op elkaar volgende DRS-zones. Het circuit in Albert Park is echter compleet verschillend in vergelijking met de Saoedische omloop.