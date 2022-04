Gouverneur gelooft in Las Vegas: "Binnen paar jaar vlaggenschip van F1"

Vorige week kwam de Formule 1 met een enorme aankondiging. Vanaf aankomend seizoen gaat men namelijk racen in gokparadijs Las Vegas. De Grand Prix zal plaatsvinden op een zaterdag en is de derde Amerikaanse race op de kalender. De aankondiging werd groots aangepakt en de hype is enorm.

De race moet een reusachtig spektakelstuk op de Formule 1-kalender worden. De heren coureurs zullen dwars door het centrum van de stad gaan rijden. Dat betekent dus ook dat ze over de wereldberoemde Strip rijden, vlak langs alle grote wereldberoemde hotels en casino's. De coureurs kijken ernaar uit en de Amerikanen wrijven zich in hun handen.

Vlaggenschip

De gouverneur van de staat Nevada, waar Las Vegas, ligt is bijzonder enthousiast. Gouverneur Steve Sisolak kan zijn enthousiasme haast niet onderdrukken tegenover Metro: "We hebben NFL drafts gehad en ook de Superbowl. Maar de kans om een Formule 1-race te organiseren is wel wat hoor. Ik voorspel dat dit een iconische race gaat worden, binnen een paar jaar wordt dit het vlaggenschip van de Formule 1."

Hoofdstad

Sisolak komt superlatieven tekort voor de aankomende Grand Prix. De Amerikaan denkt dat de Formule 1 helemaal past in zijn perfecte plaatje van de stad Las Vegas en de staat Nevada. "Dat we de Formule 1 kunnen toevoegen aan Las Vegas onderstreept wat ik al een tijdje roep: Nevada is niet alleen de sporthoofdstad van de wereld. Met een globale sport als de Formule 1 zijn we ook de sport en entertainmenthoofdstad, hier in Las Vegas. We hebben het hier over één van de meest iconische en beroemde wegen in de wereld. Ik kan niet wachten om de wagens voorbij te zien razen over de Strip. Het is echt prachtig."