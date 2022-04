Brown heeft een plan voor F1-kalender: "Onderscheid maken tussen markten"

Afgelopen week werd de Grand Prix van Las Vegas aangekondigd voor het aankomende seizoen. Met deze toevoeging is de Formule 1-kalender weer gegroeid en komt het maximum van 25 races langzamerhand in zicht. Niet iedereen is daar even tevreden mee en men roept dan ook op tot verandering.

De teambazen hebben allemaal zo hun ideeën over de steeds groter wordende kalender. Meer races betekent immers ook meer werkdruk voor de werknemers van de teams. Het huidige aantal races is volgens sommigen al te veel. McLaren-CEO Zak Brown heeft erover nagedacht en heeft zijn ideale kalender in zijn hoofd. Tegenover Reuters spreekt de Amerikaan zich uit: "In het ideale plaatje zie ik het allerliefst iets van 21 of 22 races."

Brown heeft duidelijk nagedacht over zijn redenatie. De Amerikaan realiseert zich namelijk ook wel dat zijn plan ten koste zou gaan van meerdere races op de huidige kalender. "Je zou dan kunnen werken met een vaste kalender van 17 of 18 vaste circuits. Deze vul je dan aan met 7 of 8 races die rouleren. Om de sport te laten groeien is het belangrijk om zoveel mogelijk vooraanstaande markten aan te spreken. Ik denk echter dat we dan onderscheid moeten maken tussen A-markten en B-markten. Die B-markten kunnen we dan bijvoorbeeld om het jaar bezoeken."