Alonso krijgt nieuwe krachtbron voor GP Australië

Fernando Alonso was in de Grand Prix van Saoedi-Arabië op weg naar een puntenfinish totdat de Spanjaard zijn Alpine-bolide aan de kant zette . Volgens het Franse team was de motor niet de hoofdoorzaak, maar toch moet die vervangen worden voor de Grand Prix van Australië aanstaand weekend.

"Het was de waterpomp”, zegt Alpine CEO Laurent Rossi over de boosdoener, geciteerd door Auto Hebdo. “Dit leidde tot een koelingsdefect en vervolgens begon een kettingreactie– de motor koelde minder, de olie warmde op, enz., waardoor er meer problemen ontstonden."

Op de vraag of Alonso noodgedwongen moest uitvallen zei Rossi het volgende: “Fernando kon blijven rijden en de motor werkte, maar uiteraard in minder dan ideale omstandigheden. We wilden hem liever later stoppen. De waterpomp was defect."

Alpine wilde geen risico nemen om het onderdeel te vervangen en koos liever voor een nieuwe power unit. "Het probleem is dat dit accessoire (waterpomp) in de motor is geïntegreerd. De waterpomp viel uit elkaar en viel in de motor. Als we het hadden willen repareren, hadden we de motor moeten openschroeven. Dus de motor is voor ons verloren."

Per seizoen mag een coureur drie motoren gebruiken. Wordt de limiet overschreden, dan volgt er een gridstraf van tien plaatsen. Voor Alonso is de kans dus heel groot dat hij een extra krachtbron moet inzetten in 2021, wat automatisch resulteert in een straf.