Gasly: "In F1 is snelheid niet goed genoeg"

AlphaTauri-coureur Pierre Gasly erkent dat 'timing' cruciaal is om te slagen in de top van de Formule 1. Volgens de Fransman moet alles kloppen op en naast de baan.

"Je hebt alle politieke en financiële factoren nodig die op het juiste moment samen komen", zei hij op Canal + France.

“Ik kreeg de kans na mijn eerste volledige seizoen, toen ik veel jonger was dan ik nu ben", doelt Gasly op zijn promotie naar Red Bull Racing in 2019. "Toen zat ik nog ver van het huidige niveau en toch werd ik opgeroepen."

Het seizoen bij de Oostenrijkse hoofdmacht was geen succes en Gasly moest halverwege 2019 plaatsmaken voor Alexander Albon en werd teruggezet naar het B-team Scuderia Toro Rosso (hedendaags AlphaTauri).

De eenmalig GP-winnaar hoopt nog steeds op een tweede kans en blijft deze evangelie wereldwijd verkondigen. "Ik doe mijn werk nog steeds en ik denk dat als ik het niveau van de afgelopen jaren vasthoud, ik weer een uitnodiging krijg."

Gasly legt uit waarom hij nu wel klaar is voor de volgende stap. "De ervaring om deel uit te maken van de Formule 1-grid gaf me een duidelijk beeld van wat ik wil, wat ik nodig heb en wat ik van het team verwacht. Ik ben sterker geworden en dat geeft je ook vertrouwen."

“Ik heb nooit problemen gehad met snelheid. Maar in de F1 is het niet genoeg om snel te zijn, je moet ook weten hoe je het team kunt inspireren om ervoor te zorgen dat iedereen naar hetzelfde doel toe werkt.

“Mijn manier van werken is de afgelopen jaren sterk geëvolueerd. Het is duidelijk dat ik dit seizoen geen kampioen zal worden. Maar over twee of drie jaar kan zo'n kans zich voordoen. Daarom is het voor mij belangrijk om constant mijn potentieel te laten zien."