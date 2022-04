Grand Prix van Abu Dhabi in de race voor een BAFTA

De Grand Prix van Abu Dhabi van vorig jaar was een bizar spektakelstuk. Max Verstappen en Lewis Hamilton stonden precies gelijk in punten en in het Emiraat zou de beslissing vallen in het kampioenschap. De strijd draaide uit op een bizarre zenuwslopende race die pas in de allerlaatste ronde werd beslist in het voordeel van Verstappen.

De race werd wereldwijd door vele miljoenen mensen bekeken. Ook het bizarre schouwspel van na de race trok veel aandacht, Mercedes vocht de titel van Verstappen immers aan. De verslaggeving van Sky Sports heeft in ieder geval de aandacht getrokken, de race is namelijk genomineerd voor en BAFTA in de categorie sport.

De BAFTA's zijn Britse filmprijzen waarbij er naast awards voor films dus ook prijzen zijn voor televisie-uitzendingen. De Grand Prix van Abu Dhabi is nu in ieder geval genomineerd. De andere genomineerden in deze categorie zijn de paardenrace The Grand National, de Olympische Zomerspelen in Tokio en de EK-wedstrijd Engeland-Denemarken.