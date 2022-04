Perez schreef bijzondere historie met pole position

Afgelopen weekend veroverde Sergio Perez zijn eerste pole position uit zijn loopbaan. In Saoedi-Arabië was de Mexicaanse Red Bull-coureur nipt sneller dan het Ferrari-duo Charles Leclerc en Carlos Sainz. Met zijn pole schreef Perez een stukje Formule 1-geschiedenis, hij was namelijk de eerste Mexicaan met een pole position.

De pole van Perez betekende de 23ste nationaliteit op de eerste startplek. In de gehele geschiedenis van de sport hebben coureurs uit slechts 23 landen de poles verdeeld. Perez was de eerste uit Mexico en daarmee trad hij in de voetsporen van zijn teamgenoot Max Verstappen. Hij was namelijk de eerste Nederlander op pole.