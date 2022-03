Vettel terug van coronabesmetting, comeback in Australië

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel moest de eerste twee races in Bahrein en Saoedi-Arabië aan zich voorbij laten gaan door een coronabesmetting. De Duitse Aston Martin-coureur werd vervangen door zijn landgenoot Nico Hülkenberg, hij wist echter weinig potten te breken met de groene bolide.

Hülkenberg zal echter weer plaats gaan nemen op de reservebank. Aston Martin laat vandaag namelijk weten dat Vettel weer hersteld is van zijn coronabesmetting. Het Britse team in Canadese handen laat weten dat Vettel in Melbourne weer in de auto zal zitten voor de Australische Grand Prix.

TEAM UPDATE: We are pleased to confirm that Sebastian Vettel is now fit to race and will therefore line up alongside @lance_stroll in Melbourne to kick off his 2022 @F1 season at the @ausgrandprix. 💚#F1 #AusGP pic.twitter.com/LrFqaHyQ8W