Officieel: Formule 1 trekt naar Las Vegas vanaf 2023

De kogel is eindelijk door de kerk: de Formule 1 trekt volgend jaar naar Las Vegas. De nieuwe Grand Prix in de gokstad in de staat Nevada wordt daarmee de derde race op Amerikaanse bodem op de kalender. De koningsklasse van de autosport trekt namelijk ook naar Miami en naar Austin.

De Formule 1 keert weer terug naar de gokstad, de sport reed in 1980 en 1981 namelijk al in de stad. De race is uniek op de kalender, hij vindt namelijk plaats op zaterdagavond lokale tijd. Dat betekent dus ook dat de rest van de planning een dag vervroegd wordt. Dus: kwalificeren op de vrijdag en trainen op de donderdag. Ze zullen de training nodig hebben want men racet op een stratencircuit met een zeer hoge snelheid.

Lang recht stuk

Het circuit is 6,12 kilometer lang en leidt dwars door het centrum van de stad. De baan leidt langs de bekende hotels The Venetian, Caesars Palace en The Bellagio. Ook racen de coureurs over de wereldberoemde Strip. De baan zal 14 bochten tellen en de topsnelheid zal enorm hoog liggen, toch is het ook een stratencircuit. De baan kent drie rechte stukken, het langste rechte stuk is twee kilometer (!) lang.

Promotor

De Formule 1 en Liberty Media zullen de race zelf gaan promoten in samenwerking met Live Nation Entertainment en de Las Vegas Convention and Visitors Authority. Ook de eigenaren van de grote hotels aan de Strip leveren hun aandeel in het promoten van de race. De race werd afgelopen nacht aangekondigd in Las Vegas en de race zal volgend jaar voor het eerst plaatsvinden.