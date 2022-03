Video: Horner troost Perez over boordradio

Sergio Perez beleefde een topweekend in Saoedi-Arabië. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur greep voor het eerst in zijn lange loopbaan een pole position. Ook de race begon hij goed, bij de start greep meteen de leiding en was hij in eerste instantie te snel voor de jagende Ferrari van Charles Leclerc.

Bij de eerste serie pitstops ging het echter mis. Hij stopte vlak voor de safety car fase en daardoor kwam hij als vierde weer de baan op. Het was botte pech voor de Mexicaan, een enige schrale troost was de overwinning van zijn teamgenoot Max Verstappen. Teambaas Christian Horner meldde zich na afloop op de boordradio bij Perez om enkele troostende woorden uit te spreken.