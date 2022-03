Häkkinen geniet van Verstappen-Leclerc strijd: "Prachtig om te zien"

Na twee races kan men voorzichtig concluderen dat Max Verstappen en Charles Leclerc dit jaar de twee grote favorieten zijn. Verstappen won afgelopen weekend in Jeddah terwijl zijn Ferrari-collega uit Monaco er een week eerder met de winst vandoor ging. De twee coureurs maakten er een spektakel van.

Tijdens de seizoensopener in Bahrein waren de twee voormalig kart-rivalen met elkaar in een prachtig duel verwikkeld. Ze wisselden voortdurend de koppositie af en uiteindelijk reed Leclerc redelijk onbedreigd naar de winst omdat Verstappen uitviel. In Saoedi-Arabië was het gevecht van een nog hoger niveau en wist Verstappen zijn rivaal men een minimaal verschil te verslaan.

Respect

Wereldwijd genoten er vele miljoenen fans en kenners van de eerste twee races. Ook tweevoudig wereldkampioen en Viaplay-analist Mika Häkkinen heeft genoten. In zijn column voor Unibet spreekt hij zich uit: "Dit was een fantastisch duel voor de winst. We zagen van beide echt het allerbeste. Het is prachtig om te zien dat ze zo aan elkaar gewaagd zijn. Ze hebben veel respect voor elkaar en daarom kunnen ze zo dicht bij elkaar racen. De DRS-tactieken zorgden voor een fascinerend spel maar Charles kon niet bij Max wegrijden. Ik denk de timing van Max perfect was, maar het was wel close."

Ommekeer

De Finse autosportlegende ziet dat er langzamerhand een machtswisseling plaatsvindt in de sport. Regerend constructeurskampioen Mercedes kan namelijk, voorlopig, niet meevechten. Häkkinen: "Ik denk dat we die ommekeer na twee races wel hebben gezien. We wisten al dat Leclerc heel sterk is in zijn Ferrari, zeker met de steun van teammaat Sainz. Nu heeft Red Bull het probleem opgelost met de brandstoftank en zijn ze ook competitief. Het is prachtig om te zien hoe gewaagd ze aan elkaar zijn, de vraag is nu wie zich het beste doorontwikkeld."