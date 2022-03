Naast drivers parade ook een teambazen parade in Miami

Over iets meer dan een maand racet de Formule 1 voor het eerst in de Amerikaanse stad Miami. Op zondag 8 mei gaan de heren coureurs van start in de stad in de staat Florida. Het is de tweede Grand Prix die dit jaar op de kalender staat, later trekt het circus immers ook nog naar Austin.

Het is overduidelijk dat de Formule 1 in trek is in de Verenigde Staten. De kijkcijfers en de populariteit van de sport zitten in Amerika in de lift en de hoge heren van de sport willen voet aan land zetten. Met de race in Miami willen ze daar een eerste stap naar zetten. Naar verluid komt er volgend jaar zelfs een derde Grand Prix in de VS bij, men wil namelijk ook naar Las Vegas.

Het volledige programma van de race in Miami verraadt in ieder geval dat men in Florida een primeur beleeft. Op zondag is er naast de traditionele drivers parade namelijk ook een teambazen parade. Het is nog niet duidelijk hoe deze parade er precies uitkomt te zien. Wel is duidelijk dat het om een promotor activiteit gaat terwijl de drivers parade onder het kopje 'Formule 1' valt. De teambazen parade is namelijk tegelijkertijd met de drivers parade.