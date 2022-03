Voormalig FIA-president Mosley beroofde zichzelf van leven

In mei vorig jaar werd de autosportwereld opgeschrikt door de dood van voormalig FIA-president Max Mosley. De Britse autosportbestuurder overleed om 81-jarige leeftijd in zijn woonplaats Londen. Het was duidelijk dat de Brit leed aan een vorm van kanker maar nu blijkt dat hij overleed door een andere verdrietige oorzaak.

Gisteren werd na een hoorzitting namelijk duidelijk dat Mosley zelfmoord heeft gepleegd. Uit onderzoek bleek dat Mosley te horen had gekregen dat hij door zijn ziekte niet lang meer te leven had. Mosley werd dood in zijn slaapkamer gevonden nadat zijn buurman en schoonmaakster alarm hadden geslagen. Er hing een alarmerend briefje op zijn deur en de hulpdiensten werden ingeschakeld. Mosley had zichzelf doodgeschoten en overleed hieraan.

Mosley was van 1993 tot 2009 de president van autosportfederatie FIA. Hij werd na zijn laatste termijn opgevolgd door Jean Todt. Eerder was Mosley betrokken bij de oprichting van March Engineering. Hij richtte het team op tezamen met Alan Rees, Graham Coaker en Robin Herd. Ver na zijn March-jaren werd hij dus de president van autosportfederatie FIA.

Praten over zelfmoordgedachten kan de gehele dag via 113, 0800-113 of op 113.nl