Coulthard snapt Alpine niet: "Ik had veel eerder ingegrepen"

David Coulthard zegt dat hij de strijd tussen Alpine-coureurs Fernando Alonso en Esteban Ocon in Jeddah eerder zou hebben gestopt als hij teambaas was. De strijd tussen de twee Alpine-coureurs was één van de meest spannende momenten van de race van zondag in Saoedi-Arabië, toen Alonso en Ocon elkaar inhaalden.

Andere teams zouden misschien de opdracht hebben gegeven om hun positie te behouden, maar Alpine-baas Otmar Szafnauer bevestigde dat hij blij was om het paar te laten racen totdat de instructie voor Ocon uiteindelijk werd gegeven om niet meer te vechten met teamgenoot Alonso.

De 13-voudig racewinnaar Coulthard zegt echter dat hij hen zou hebben verteld om eerder te stoppen met vechten als hij de leiding had gehad, want dat is niet de manier om het snelst naar de finish te rijden. Op Channel 4 zei De Schot: "Interessant genoeg kon ik snel even privé met Otmar praten en zeggen 'vond je dat goed?' Hij antwoordde: 'Ik vind het prima dat onze jongens met elkaar racen omdat het ons niet te veel tijd kostte'."

"Later begon het echter het grotere plaatje van de race weg te nemen, maar hij is natuurlijk vooral teleurgesteld dat Alonso's auto stopte op de baan. Je scoort nooit punten als je de finish niet haalt. Dus als ik in zijn schoenen stond denk ik dat ik het iets eerder had laten stoppen omdat ze moeten mikken op podiums. Ze hebben een overwinning behaald in het vorige seizoen, die kansen moeten ze dit jaar weer proberen te pakken."