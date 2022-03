Veel kritiek op nieuwe commentatoren Viaplay

De Formule 1 is sinds dit jaar in Nederland te zien bij de streamingsdienst Viaplay. De dienst van het Scandinavische NENT heeft de uitzendrechten overgenomen van Ziggo Sport. De eerste twee races zitten er inmiddels op en het is duidelijk dat niet iedereen het eens is met de aanpak van Viaplay.

De legendarische commentator Olav Mol en pitreporter Jack Plooij zijn immers niet mee verhuisd naar de nieuwe uitzend gerechtige. Bij Viaplay wordt het commentaar verzorgd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Het is overduidelijk dat veel kijkers nogal moeten wennen aan de nieuwe stemmen van de sport. Op social media regent het klachten, niet alleen over het commentaar maar ook over de kwaliteit van de dienst.

Het is daarnaast wel mogelijk om de races te volgen met het commentaar van Mol en Plooij. Ze leveren via het online radiostation Grand Prix Radio namelijk nog steeds commentaar. Men kan dit commentaar dan aanzetten naast de beelden via Viaplay of F1 TV, de streamingsdienst van de Formule 1 zelf.

Heerlijk , F1tv met grandprixradio ! ___Escaped_link_62437363466e7___ pic.twitter.com/XlJYrfoCPW — Wilfred Arnoldus (@WilfredArnoldus) ___Escaped_link_62437363466e9___