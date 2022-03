Toto Wolff realistisch: "Reflectie van waar we nu staan"

Na twee races kan men voorzichtig constateren dat Mercedes de boot heeft gemist. De regerend constructeurskampioen komt overduidelijk snelheid tekort ten opzichte van Red Bull Racing en Ferrari. In Saoedi-Arabië werd het snelheidsverschil pijnlijk duidelijk en reden Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton een lastige race.

Nieuwkomer Russell hield de schade nog redelijk beperkt en reed na een redelijke kwalificatie een aardige race. De talentvolle Brit kwam op een keurige vijfde plek over de streep. Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton kende juist een dramatisch weekend. Hij startte de race als vijftiende en worstelde zich door het veld heen. Door een ongelukkige VSC-fase kon de Brit geen goed getimede pitstop maken en kwam hij slechts als tiende over de finishlijn.

Reflectie

Teambaas Toto Wolff kon na afloop niets anders doen dan zich neerleggen bij de resultaten. De temperamentvolle Oostenrijker staat weer met beide voeten op aarde. In een persbericht spreekt hij zich uit: "De race was een reflectie van waar we momenteel staan. Het performanceverschil leek hetzelfde in de race en in de kwalificatie. We moeten overduidelijk nog veel werk verrichten om mee te kunnen vechten vooraan het veld."

Melbourne

Wolff beaamt dat de strategie van Hamilton in de soep liep doordat de pitlane werd gesloten tijdens de Virtual Safety Car-situatie. De Mercedes-teambaas gaat niet aan grootspraak doen na de tweede race vol lastigheden. "Het grote plaatje is nogal ontnuchterend. Het is overduidelijk dat we hard door moeten werken als we aankomende race in Melbourne wel een sterke performance neer willen zetten."