Verstappen vol goede moed: "We hebben een snelle auto"

Max Verstappen gaat vanavond op jacht naar zijn eerste punten van dit seizoen. De Nederlander begint de Saoedische Grand Prix van de tweede startrij na een mindere kwalificatie gisteren. Toch is de Nederlandse Red Bull-coureur positief gestemd over zijn kansen, zijn teamgenoot Sergio Perez start immers op pole position.

Tijdens de build-up voorafgaand de Grand Prix was de regerend wereldkampioen de rust zelve. Toen hij aan de beurt was voor een snel vragenrondje keek hij eerst nog eventjes kort terug op de dag van gisteren: "We kregen het gister niet voor elkaar in het derde kwalificatiedeel. Maar we starten hier als eerste en als vierde."

De race zal waarschijnlijk een lange zit worden en Verstappen wil dan ook niet te ver vooruit kijken. De Nederlandse coureur bekijkt het letterlijk bocht voor bocht: "We hebben een snelle auto hier. We moeten eerst maar eens door bocht 1 zien te komen en dan zien we wel wat we kunnen doen. Gisteren was niet optimaal maar we hebben een goede raceauto."